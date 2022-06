65 mln zł na modernizację bydgoskiej zajezdni tramwajowej

Zajezdnia tramwajowa przy Toruńskiej w Bydgoszczy ma zostać odnowiona za pieniądze z Polskiego Ładu. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożyło miasto, z drugiej edycji rządowego programu na ten cel przyznano 65 mln zł.

Planowana przez MZK inwestycja składa się z kilku części. Obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę układu torowego i sieci zasilającej trakcję, dostosowanie obiektów infrastruktury technicznej i obsługowej zajezdni do zapewnienia wymaganych warunków obsługiwania technicznego oraz remontów tramwajów niskopodłogowych. Pojawić się ma również tokarka podtorowa, zapewniająca automatyzację procesów reprofilacji obręczy kół tramwajów, co wpłynie na ograniczenie hałasu komunikacyjnego i drgań na trasach tramwajowych.Miasto uzależniało rozpoczęcie tej koniecznej inwestycji od uzyskania środków z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To dofinansowanie zostało przyznane.W konferencji przy zajezdni MZK w Bydgoszczy wzięli udział minister Łukasz Schreiber, radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego „Solidarności”.