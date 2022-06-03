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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-06-03, 12:20 Redakcja

Про подарунки та заходи для дітей у Бидгощі та Шубіні та про воєводське свято

Фото Томаша Чахоровського для UMWKP
Фото Томаша Чахоровського для UMWKP
350 українських дітей отримали подарунки з приводу Дня Дітей і Молоді в гуманітарному пункті на вул. Гданській 138 в Бидгощі. Сьогодні о 17:00 на руїнах замку в Шубіні відбудеться історичний День Дітей та Молоді під назвою “Від лицаря до солдата”.
З'являться улани на конях. Можна буде одягнути окуляри VR і в віртуальній реальності прогулятись по замку часів середньовіччя. На залишках замку Сендзівоя Палукі відбудеться також військовий показ Історичного Товариства з Кцині і показ військового вишколу, продемонстрований учнями з Шубіна. Приготовано лицарське поселення, надувні зїжджальні та батути.

Завтра розпочинається свято куявсько-поморського воєводства. Протягом 9 днів триватимуть безплатні концерти, танці для всіх поколінь, фієста повітряних кульок і Астрофестиваль. Перші події в рамах свята відбудуться в суботу в Бидгощі і у Влоцлавку. У Влоцлавку на Бульварах Пілсудського від 15:00 триватимуть анімації для дітей і показ танцю учасників телевізійного шоу. Вечором концерт Касі Ковальської. В Бидгощі в суботу о 20:30 на Острові Млинському розпочнеться концерт музики з кінофільмів і серіалів записаних на бидгоських теренах. Виступатимуть Міхал Шпак, Маргарет, Вікі Габор і Месаях.

Переклад Ірени Станчик

В неділю свято продовжуватиметься в Іновроцлавю і Грудзьондзу.
Слухайте!
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