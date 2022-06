O nowych wyzwaniach dla szkół i przedszkoli. Konferencja UMP

- Powinniśmy przygotować się na bardzo dużą liczbę ukraińskich uczniów w polskich szkołach - mówili w Bydgoszczy przedstawiciele Unii Metropolii Polskich. Zaapelowali do rządu o pomoc samorządom, by mogły one sprostać oświatowym wyzwaniom. Wśród nich są także nowe normy zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów.

Nowe normy zatrudnienia w szkołach i przedszkolach między innymi pedagogów, psychologów czy logopedów mają zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego.- Przykładowo w placówce, która będzie liczyła od 50 do 100 uczniów od września ma pojawić się jeden etat specjalistów, którzy będą pracowali nie tylko z uczniami, ale również z rodzicami i z nauczycielami, a w placówce, która liczy powyżej 100 uczniów takich etatów ma być 1,5 i 0,2 na każde kolejne 100 uczniów. Od 2024 roku specjalistów potrzebnych będzie jeszcze więcej - mówi Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.Dodaje, że są to zmiany pożądane, ale niepokoi tempo ich wprowadzania. Pojawia się pytanie, jak dyrektorzy placówek poradzą sobie z realizacją wymogu zatrudnienia specjalistów.W Bydgoszczy będą oni potrzebni przede wszystkim w przedszkolach.- Policzyliśmy, że Bydgoszczy od 1 września pojawi się 50 nowych etatów specjalistów. Mamy pewne obawy skąd weźmiemy tę kadrę - powiedziała Iwona Waszkiewicz zastępca prezydenta miasta. Już teraz zachęca specjalistów do pracy w bydgoskich przedszkolach.Jeśli chodzi o ukraińskie dzieci i młodzież to w Bydgoszczy jest zarejestrowanych ponad 5 tys. osób, ale tylko ponad 2 tys. uczęszcza do bydgoskich szkół i przedszkoli. Władze miasta szacują więc, że kolejni ukraińscy uczniowie pojawią się w nich od 1 września, stąd apel do rządu o pomoc w organizacji edukacji dla ukraińskich dzieci, bo dla samorządów to ogromne wyzwanie.