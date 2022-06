Rynek w Starym Fordonie jak nowy. Atrakcje na oficjalne otwarcie

Zrewitalizowany Rynek w Fordonie. Fot. www.bydgoszcz.pl

Z okazji oficjalnego otwarcia (3 czerwca) zrewitalizowanego Rynku w bydgoskim Starym Fordonie przygotowano wiele atrakcji. Jedną z nich będzie pokaz świetlno-muzyczny fontanny.

Oficjalne otwarcie Rynku odbędzie się w piątkowy wieczór - o godz. 20:00. Pół godziny później (20:30) zaplanowano występ grupy Tenor Trio, znanej z aranżacji najsłynniejszych arii operetkowych, pieśni neapolitańskich, hitów musicalowych oraz popularnych na całym świecie piosenek. Następnie o 22:00 odbędzie się premierowy pokaz świetlno-muzyczny fontanny.



Efekty wodne tworzyć będzie 37 dysz dających możliwości tworzenia obrazów wodnych, rozłożonych zarówno w poziomie jak i w pionie. Są także 74 dysze mgławiące. Z kolei położenie fontanny w niewielkim zagłębieniu pozwala utworzyć lustro wody. Tryskające strumienie wody będą skoordynowane z efektami świetlnymi i muzyką.



W sobotę kolejna część atrakcji. Między 15:00 a 18:00 przygotowano pokazy, konkursy i animacje dla dzieci. A od 18:00 rozpocznie się cykl koncertów. O 22:00 ponownie odbędzie się pokaz przy fontannie. Na przyległej do Rynku ulicy Sikorskiego zaparkują food trucki.



W związku z zaplanowanymi wydarzeniami w piątek w godzinach 19:00 -23:00 oraz w sobotę w godzinach od 14:00 do północy zamknięte zostaną m.in. ulice Bydgoska (od Filomatów) i Wyzwolenia (do Pielęgniarskiej). Od piątku do północy w sobotę zamknięta będzie też ulica Sikorskiego. Równocześnie wprowadzone zostaną dodatkowe zakazy zatrzymywania w sercu Starego Fordonu.



Ze względu na zamknięcie ulic Bydgoskiej i Wyzwolenia linie autobusowe 65, 81 i 82 pojadą objazdem przez Ametystową, Kasztelańską i Andersa. Dodatkowo linie nr 81 i 82 wjadą w obu kierunkach „kieszeniowo” ulicą Wyzwolenia do pętli na wysokości ulicy Styki. Linie autobusowe w miarę możliwości obsługiwane będą w czasie imprezy pojazdami przegubowymi.



Rynek w Fordonie przeszedł w ciągu ostatniego roku potężną metamorfozę. Wszystkie elementy zmian były przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami mieszkańców. Projektanci postawili m.in. na ograniczenie ruchu, użycie naturalnych materiałów (drewno, kamień), dodanie nowej zieleni (kwiatów, donic, klombów) , historycznych akcentów (m.in. wzór herbu Starego Fordonu, tablica z historią kościoła, odnowienie pomnika ku czci mieszkańców poległych podczas okupacji) oraz budowę fontanny. Strefa Rynku stała się bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego.



Inwestycja kosztowała ponad 7 mln zł. Będzie objęta 5-letnią gwarancją. W ramach innych zadań kontynuowane są prace przy nabrzeżu, przebudowie uliczek oraz nad zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych nad Wisłą.