Odkrywamy obrazki z pomnikami i uczymy się historii. Gra z regionem w tle

Toruńskie, bydgoskie i włocławskie miejsca pamięci narodowej, pomniki oraz tablice pamiątkowe są tematem gry planszowej „Toruńskie Ścieżki Pamięci". W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie ją promujące.

Gra ma edukować, ale też bawić. - Szukamy cały czas sposobu na dotarcie do dzieci i młodzieży - podkreśla wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. - Wydaje się, że w czasach, kiedy bardzo się liczą obrazki to wybranie formy gier edukacyjnych dla młodzieży jest dobrym pomysłem. Mamy ścieżki pamięci, które pokazują walory historyczne, ale i też wydarzenia historyczne związane z Bydgoszczą, Toruniem i Włocławkiem.Gra jest prosta, bo opiera się na zasadzie gry „memory”. Trzeba odkryć dwa takie same obrazki, na których są pomniki i tablice pamiątkowe opisujące historię XX wieku. - To bardzo dobre urozmaicenie lekcji - zwłaszcza, że gra pokazuje też historię lokalną, na którą w ścisłym programie nauczania nie ma miejsca – mówi nauczycielka z SP nr 32 w Toruniu. - To jest gotowy materiał dydaktyczny, poza tym grę można wykorzystać w klasie - w formie drużyn i rywalizacji.Gra została przygotowana przez Urząd Marszałkowski i pracowników bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ciągu kilku miesięcy ma być też gotowa wersja inowrocławska i grudziądzka.