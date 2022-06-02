2022-06-02, 11:52 Redakcja
Кому призначена житлова допомога? Окуляри у Влоцлавеку коротші
Від 1 червня пункти передачі дарів для біженців з України у Влоцлавку буде відкрито від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 15:00.
Додаток на житло може бути признаний службою соціального захисту особам котрі відповідають трьом вимогам:
- мають юридично підтверджене право на проживання в квартирі чи будинку,
-середній місячний дохід з трьох місяців перед подачею заявки для отримання грошової допомоги, котрий не перевищує у багатоособовому господарстві 1 698, 76 зл, а також 2 265,01 зл в господарстві одноособовому.
- Площа приміщення в перерахунку на кількість членів домового господарства не перевищує нормативної поверхні більше ніж 30%, наприклад 40м2 — для двох осіб +30% = 52м2.
З ціллю визначення житлової допомоги треба подати заяву, підтверджену керівником будинку або особою уповноваженою до збору платежів за приміщення, а також прикріпити документацію, наприклад підтвердження оплати з попереднього місяця. Додаток на житло надають на пів року.
Переклад Яніни Станчик