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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-06-02, 11:52 Redakcja

Кому призначена житлова допомога? Окуляри у Влоцлавеку коротші

З 1 червня пункти дарування подарунків біженцям для України у Влоцлавеку працюватимуть на менший термін / фото: wloclawek.pl
З 1 червня пункти дарування подарунків біженцям для України у Влоцлавеку працюватимуть на менший термін / фото: wloclawek.pl
Від 1 червня пункти передачі дарів для біженців з України у Влоцлавку буде відкрито від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 15:00.

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Пункти знаходяться на Зазамчу у 2му Загальноосвітньому Ліцеї на вул. Урочій, а також у Комплексі Електронних Шкіл на вул. Торунській. В мікрорайоні Полудні — Комплекс Шкіл nr 4 на вул. Каліській, а також у Початковій школі nr 23 на вул. Виспянського. Наступні пункти в Міхеліні — Початкова Школа nr 19 що на вулиці Шкільній, на Завіслі — Комплекс Шкіл nr 8 на вул.Вілловій. У мікрорайоні Казимира Великого пункт знаходиться в Початковій школі nr 2 на вул.Житній, а в Середмісті у Комплексі Технічних Шкіл що на вулиці Огньовій.

Додаток на житло може бути признаний службою соціального захисту особам котрі відповідають трьом вимогам:
- мають юридично підтверджене право на проживання в квартирі чи будинку,
-середній місячний дохід з трьох місяців перед подачею заявки для отримання грошової допомоги, котрий не перевищує у багатоособовому господарстві 1 698, 76 зл, а також 2 265,01 зл в господарстві одноособовому.
- Площа приміщення в перерахунку на кількість членів домового господарства не перевищує нормативної поверхні більше ніж 30%, наприклад 40м2 — для двох осіб +30% = 52м2.
З ціллю визначення житлової допомоги треба подати заяву, підтверджену керівником будинку або особою уповноваженою до збору платежів за приміщення, а також прикріпити документацію, наприклад підтвердження оплати з попереднього місяця. Додаток на житло надають на пів року.

Переклад Яніни Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 2 червня 2022 року
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