Кому призначена житлова допомога? Окуляри у Влоцлавеку коротші

Від 1 червня пункти передачі дарів для біженців з України у Влоцлавку буде відкрито від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 15:00.

Пункти знаходяться на Зазамчу у 2му Загальноосвітньому Ліцеї на вул. Урочій, а також у Комплексі Електронних Шкіл на вул. Торунській. В мікрорайоні Полудні — Комплекс Шкіл nr 4 на вул. Каліській, а також у Початковій школі nr 23 на вул. Виспянського. Наступні пункти в Міхеліні — Початкова Школа nr 19 що на вулиці Шкільній, на Завіслі — Комплекс Шкіл nr 8 на вул.Вілловій. У мікрорайоні Казимира Великого пункт знаходиться в Початковій школі nr 2 на вул.Житній, а в Середмісті у Комплексі Технічних Шкіл що на вулиці Огньовій.Додаток на житло може бути признаний службою соціального захисту особам котрі відповідають трьом вимогам:- мають юридично підтверджене право на проживання в квартирі чи будинку,-середній місячний дохід з трьох місяців перед подачею заявки для отримання грошової допомоги, котрий не перевищує у багатоособовому господарстві 1 698, 76 зл, а також 2 265,01 зл в господарстві одноособовому.- Площа приміщення в перерахунку на кількість членів домового господарства не перевищує нормативної поверхні більше ніж 30%, наприклад 40м2 — для двох осіб +30% = 52м2.З ціллю визначення житлової допомоги треба подати заяву, підтверджену керівником будинку або особою уповноваженою до збору платежів за приміщення, а також прикріпити документацію, наприклад підтвердження оплати з попереднього місяця. Додаток на житло надають на пів року.Переклад Яніни Станчик