Był skarb bydgoski, teraz odkryto skarb w Kcyni. Monety zakopane pod posadzką

XVII-wieczne monety odnalezione zostały w trakcie sondażowych badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w zakrystii kościoła parafialnego w Kcyni.

– Jest dużo mniejszy i skromniejszy, ale cieszy – mówi archeolog Robert Grochowski, który kilka lat temu odkrył skarb bydgoski, a teraz wraz z zespołem ekspertów prześwietla kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Kcyni.– Skarb został znaleziony w trakcie badań archeologicznych, w bardzo podobnej sytuacji jak 4 lata temu w Bydgoszczy. Tu mamy 24 monety z XVII wieku, na pewno intencjonalnie zakopane w ziemi, złożone około 24 cm poniżej posadzki – powiedział Robert Grochowski.– Wartość skarbu, tak w XVII wieku, jak i teraz, jest niewielka – przyznaje Robert Grochowski. – Bydgoski archeolog wyjaśnia, że to prawdopodobnie boratynki, czyli niewielkie monety wybijane w tamtym czasie w olbrzymich ilościach.– One w XVII wieku miały wartość jednej trzeciej grosza. Przypomnę tylko, że ówczesny polski złoty miał 30 groszy, więc to naprawdę nie było wiele. Na ówczesne pieniądze można było za to kupić na przykład około 15 litrów piwa, natomiast dzisiaj taka moneta w dobrym stanie sięga kilku, kilkunastu złotych – tłumaczy archeolog.Monety przekazano do konserwacji. Za kilka tygodni mają wyglądać tak, jak w XVII wieku. Potem każda moneta zostanie opisana, a następnie trafi do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Być może w przyszłości będzie można je oglądać w Kcyni.