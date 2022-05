Sześć nowych autobusów elektrycznych wyjedzie na ulice Torunia [zdjęcia]

Sześć nowych autobusów elektrycznych wyjedzie na ulice Torunia/fot. Monika Kaczyńska

To pierwsze tego typu pojazdy w Toruniu. Autobusy są klimatyzowane, mają biletomaty. To co je wyróżnia to napęd elektryczny.

Wraz z autobusami zakupione zostały stacje ich ładowania: trzy wolnego ładowania zainstalowane w zajezdni i trzy szybkiego. Na tych ostatnich ładowanie trwać będzie do kilkunastu minut. - Wszystko jest gotowe – cieszy się prezydent Torunia Michał Zaleski. - Sześć autobusów elektrycznych wkrótce wyjedzie na ulice, przygotowane są też ładowarki. Ponadto zamówiono kolejne cztery. Obecnie po toruńskich ulicach jeździ już też 15 autobusów hybrydowych - to też bardzo przyjazne środowisku naturalnemu pojazdy.



Nowe autobusy będą jeździły na liniach 15, 30 i 31. Koszt jednego to 2 mln 750 tys. zł. Pojazdy są wyposażone w nowoczesne baterie pozwalające na przejechanie co najmniej 70 km. - Wizualnie, poza dumnym napisem „jestem elektryczny" i zielonymi tablicami rejestracyjnymi, różnica między autobusem elektrycznym a autobusami o napędzie spalinowym jest niewielka. Natomiast to, co kryją w środku – to zupełnie inna historia – mówi Zbigniew Wyszogrodzki, prezes toruńskiego MZK. - Silniki napędzające ten autobus są elektryczne, a czerpią energię z baterii akumulatorów, które są zainstalowane w każdym takim pojeździe. One są sercem autobusu elektrycznego i największym składnikiem jego kosztów.