W Pieczyskach za 2 mln zbudują pomosty. Polski Ład dla Kujawsko-Pomorskiego

19 wójtów, burmistrzów i starostów z regionu kujawsko-pomorskiego odebrało we wtorek promesy na pieniądze z Polskiego Ładu.

Samorządowcy spotkali się na plaży w Pieczyskach pod Koronowem. - Tutaj za 2 mln zł powstaną nowe pomosty - pokazywał burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski. - Chciałem serdecznie podziękować - w imieniu mieszkańców nie tylko gminy Koronowo - za 10 milionów wsparcia. Spotkaliśmy się w Pieczyskach, bo w ubiegłym roku dokonaliśmy rewitalizacji tego miejsca, pięknego już teraz. Jego dopełnieniem będą pomosty, których przez tyle lat nie mogliśmy postawić – tłumaczył. - Teraz z pomocą rządową, nie tylko finansową będziemy mogli nareszcie to zrobić, ale zainwestujemy też w oświatę. Mamy w gminie Koronowo dwie szkoły, które musimy gruntownie przebudować i zmodernizować.Promesy wręczała poseł Ewa Kozanecka. Parlamentarzystka PiS podkreśliła, że Polski Ład ma także prowadzić do zrównoważonego rozwoju. - Inwestycje, które będą zrealizowane w ramach tych środków, bez takiego wsparcia nie mogłyby powstać nawet w ciągu 10 lat – mówiła. - Dla nas jest to też informacja, że trzeba wspierać dalej samorządy, że te środki są bardzo potrzebne na tak naprawdę podstawowe inwestycje, takie jak wodociągi, kanalizacja, drogi, szkoły, żłobki, ścieżki pieszo-rowerowe - to wszystko pozwala zmienić jakość i komfort życia, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.Samorządy regionu kujawsko-pomorskiego otrzymają w ramach Polskiego Ładu niemal 1,5 mld zł. Również we wtorek Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczył symboliczne czeki wójtom i burmistrzom z powiatu świeckiego oraz tucholskiego.