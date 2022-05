Polska bez papierosów? Tomasz Latos na Welconomy Forum w Toruniu

- Nawet 100 procent środków z akcyzy nie zrekompensuje strat systemu powstałych w wyniku palenia, a w konsekwencji leczenia chorób odtytoniowych - powiedział we wtorek przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos podczas obrad Welconomy Forum in Toruń.

Tomasz Latos był jednym z prelegentów podczas drugiego dnia obrad. - Gdyby patrzeć w kategoriach wydatków oraz dobra wspólnego, to najlepiej byłoby doprowadzić do radykalnego ograniczenia palenia - ocenił podczas dyskusji w ramach panelu „Polska bez papierosów - utopia, czy racja stanu?".Podkreślił, że w najbliższym czasie zwoła sejmową komisję zdrowia, aby zająć się po raz kolejny tym tematem. - Chcę, abyśmy w komisji także mogli podyskutować na temat tego, co więcej możemy w tym temacie zrobić. Uważam, że potrzeba kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Potrzeba kolejnej rewolucji, a w związku z tym kolejnych obostrzeń. Musimy tłumaczyć społeczeństwu, jaka to jest głupota. Nikomu nie przyjdzie dziś do głowy, aby pokryć dach azbestem, ale w jednocześnie w innej formie ludzie aplikują sobie środki rakotwórcze. Czyż to nie jest skrajna bezmyślność, żeby nie powiedzieć mocniej - głupota? - pytał retorycznie Latos.Wskazywał, że w ostatnich dekadach w Polsce doszło do pewnej rewolucji - wymuszonej przepisami - w zakresie ograniczenia palenia w miejscach publicznych. W jego ocenie jest pora, aby iść dalej i walczyć z nałogiem, który rujnuje życie i zdrowie wielu milionów Polaków. Latos wskazywał także na największego truciciela wśród wyrobów tytoniowych, a mianowicie klasyczne papierosy. Dodał, że to właśnie tym wyrobom należy przeciwstawić jak największą siłę w postaci przepisów prawa.Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH dr hab. med. Grzegorz Juszczyk wskazywał na to, iż palenie tytoniu jest „podstawowym, głównym, najważniejszym czynnikiem ryzyka przyczyniającym się do pogorszenia stanu zdrowia, a także przedwczesnej umieralności". Z przytoczonych przez niego danych wynika, że ok. 20 procent przedwczesnych zgonów powiązanych jest z paleniem tytoniu. - Pamiętajmy nie tylko o indywidualnym aspekcie palenie, ale także o dymie tytoniowym, który znajduje się w powietrzu. Bardzo intensywnie walczymy z biernym paleniem - powiedział Juszczyk.Jego zdaniem walka ze skutkami palenia - w postaci nowotworów, chorób krążenia - zawałów czy zatorów, jest najważniejszym wyzwaniem dla polskiej medycyny po okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.Prof. dr hab. Monika Urbaniak, kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, że są już państwa prowadzące długofalową politykę walki z nikotynizmem. Przywołała przykład Finlandii, która do 2040 roku chce być krajem wolnym od papierosów. Mówiła, że są jeszcze w Polsce niewykorzystane możliwości pomocy dla osób rzucających palenie np. w formie stworzenia telefonu zaufania. Jako pozytywny przejaw profilaktyki uznała umieszczane na wyrobach tytoniowych ostrzeżenia o negatywnym wpływie palenia na zdrowie.31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez tytoniu.Autorzy: Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz