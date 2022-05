Mobilny, Wirtualny Teatr Historii odwiedził Włocławek. Wystawa robi wrażenie!

Niezwykła wystawa zawitała do Włocławka. W centrum miasta, na Placu Wolności, stanął Wirtualny Teatr Historii.

Multimedialna wystawa, poświęcona odzyskaniu niepodległości po rozbiorach. Okazją jest to, ze właśnie teraz mija sto lat od zakończenia ostatecznego kształtowania granic i powołania wszelkich władz i służb nowego państwa.Ekspozycja przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa” pokazuje właśnie najciekawsze osoby i wydarzenia z tamtych lat. W przestrzeni mobilnego centrum edukacyjnego w specjalnym, rozkładanym samochodzie ciężarowym, ekrany i cyfrowe wizualizacje pozwalają łatwo przejść przez najważniejsze informacje z lat 1918-1925. Holoboxy prezentują historyczne artefakty, a gospodarzem wystawy jest cyfrowo zrekonstruowany Józef Piłsudski, którego głos wita i żegna gości. O kulturze, która była integralnym elementem tożsamości narodowej, opowiada makieta polskiego pawilonu z wystawy światowej w Paryżu z 1925 roku. Wystawa została w tym roku rozszerzona o strefę dla najmłodszych, a miłośnicy nowych technologii będą mogli poznać historie ciekawych bohaterów II RP dzięki trzem fabularnym filmom VR z serii „Niepodległa w kadrze”. Podróż w czasie zapewniają gogle VR, które pozwalają spotkać się z tenisistką Jadwigą Jędrzejewską w filmie „Dża-Dża” lub z aktorem Aleksandrem Żabczyńskim w filmie „Nie kochać w taką noc”. Dostępny jest również film „Wiktoria 1920”, który w technologii wirtualnej rzeczywistości przeniesie widzów do czasów wojny polsko-bolszewickiej. Zwiedzanie wystawy wieńczy możliwość zrobienie pamiątkowego zdjęcia z wybranym ojcem niepodległości w specjalnej fotobudce.We Włocławku wystawa będzie czynna do czwartku. Potem jedzie do Mogilna.