Заходи до Дня захисту дітей. Куди йти? Читай і слухай

На честь Дня Дітей та Молоді біженці можуть приходити до пункту допомоги на вулиці Гданській 138 в Бидгощі. Там відбувся спеціальний збір подарунків і солодощів. Завтра від 15:00 до 19:00 можна прийти за дарами. Можна буде також вибрати для себе одяг. В цьому пункті в четвер і п'ятницю потрібні речі можна буде отримати від 9:00 до 11:00.

Склад на вулиці Яцковського 30 відкритий щоденно від 9:00 до 16:00.В Шубіні також функціонує інший пункт видавання дарів для біженців на вул.Яна Павла ІІ 11, пункт відкритий щоденно від 10:00 до 16:0025 червня в суботу склозавод в місцевості Тур, що знаходиться біля Шубіна запрошує на день відкритих дверей з працедавцем — можна буде оглянути завод — і залишити своє резюме від 10:00 до 14:00.Особи у складній ситуації матеріальній можуть звернутися до Міських, Гмінних і Районних Осередків Громадської допомоги. В Бидгощі грошову допомогу у формі приготовленої їжі або продовольчих пакетів можна отримати за допомогою направлення з пункту обслуговування Міського Осередку Громадської Допомоги(себто MOPS) : щоденно від 9:00 до 13:00 працюють пункти на вул.Черкаській в Лісному Мікрорайоні (Osiedle Leśne), на вул. Поразінській 9 що на Фордоні, Огродовій 9 в Середмісті (Śródmieście) і на вул. Капустиньській 10, що на Вижинах.Давайте познайомимося в день Дітей та Молоді — це гасло святкового заходу в Торуні. 1 червня від 16:00 до 18:00 заплановано спільне свято для польських і українських дітей в Книгарні Коперніканській, що на вулиці Словацького 8. Будуть гри і забави на свіжому повітрі, а також частування.Переклад Ірени Станчик