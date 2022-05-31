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2022-05-31, 14:45 Redakcja

Заходи до Дня захисту дітей. Куди йти? Читай і слухай

На честь Дня Дітей та Молоді біженці можуть приходити до пункту допомоги на вулиці Гданській 138 в Бидгощі. Fot. Archiwum
На честь Дня Дітей та Молоді біженці можуть приходити до пункту допомоги на вулиці Гданській 138 в Бидгощі. Fot. Archiwum
На честь Дня Дітей та Молоді біженці можуть приходити до пункту допомоги на вулиці Гданській 138 в Бидгощі. Там відбувся спеціальний збір подарунків і солодощів. Завтра від 15:00 до 19:00 можна прийти за дарами. Можна буде також вибрати для себе одяг. В цьому пункті в четвер і п'ятницю потрібні речі можна буде отримати від 9:00 до 11:00.

Циркові майстерні та мильні бульбашки. День захисту дітей у Бидгощі

Безкоштовна психологічна допомога в Торуні
Стартує реєстрація на “Бидгоські Напівколонії 2022” - такżе для дзєці з України
Склад на вулиці Яцковського 30 відкритий щоденно від 9:00 до 16:00.
В Шубіні також функціонує інший пункт видавання дарів для біженців на вул.Яна Павла ІІ 11, пункт відкритий щоденно від 10:00 до 16:00
25 червня в суботу склозавод в місцевості Тур, що знаходиться біля Шубіна запрошує на день відкритих дверей з працедавцем — можна буде оглянути завод — і залишити своє резюме від 10:00 до 14:00.

Особи у складній ситуації матеріальній можуть звернутися до Міських, Гмінних і Районних Осередків Громадської допомоги. В Бидгощі грошову допомогу у формі приготовленої їжі або продовольчих пакетів можна отримати за допомогою направлення з пункту обслуговування Міського Осередку Громадської Допомоги(себто MOPS) : щоденно від 9:00 до 13:00 працюють пункти на вул.Черкаській в Лісному Мікрорайоні (Osiedle Leśne), на вул. Поразінській 9 що на Фордоні, Огродовій 9 в Середмісті (Śródmieście) і на вул. Капустиньській 10, що на Вижинах.

Давайте познайомимося в день Дітей та Молоді — це гасло святкового заходу в Торуні. 1 червня від 16:00 до 18:00 заплановано спільне свято для польських і українських дітей в Книгарні Коперніканській, що на вулиці Словацького 8. Будуть гри і забави на свіжому повітрі, а також частування.

Переклад Ірени Станчик
Слухайте!
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