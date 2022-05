Oszukiwali i odurzali w klubach go-go. Zatrzymano 22 osoby

22 osoby z grupy wyłudzającej pieniądze od klientów nocnych klubów go-go zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajową Administrację Skarbową i Centralne Biuro Antykorupcyjne, w śledztwie nadzorowanym przez dolnośląski wydział PK.

Bydgoszczy

Zatrzymań dokonało wspólnie ponad 500 funkcjonariuszy - agentów krakowskiej delegatury CBA, policjantów z Zarządów CBŚP w Krakowie i Poznaniu oraz wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej i aktów terroru CBŚP, komend wojewódzkich policji oraz funkcjonariuszy mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie - poinformowały we wtorek wydział komunikacji społecznej CBA, dział prasowy Prokuratury Krajowej i rzeczniczki prasowe CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie st. rew. Justyna Pasieczyńska.Działania prowadzone były w ostatni weekend - od późnego wieczora w piątek 27 maja do niedzieli 29 maja w miejscowościach na terenie całej Polski. Według śledczych oszukanych mogło zostać nawet kilka tysięcy klientów, w tym cudzoziemcy, którzy stracili od kilku tysięcy do nawet miliona złotych.Na wniosek nadzorującego śledztwo dolnośląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wobec 18 zatrzymanych sąd zdecydował o areszcie, wobec jednej osoby nie wydał jeszcze decyzji.„Pozostałe trzy osoby z rozbitej przez śledczych grupy decyzją prokuratora pozostaną na wolności przede wszystkim z uwagi na sytuację rodzinną i zdrowotną, ale także zaprezentowaną postawę w trakcie wykonywanych czynności procesowych” - poinformował dział prasowy PK.„Ogólnopolska wspólna akcja służb była związaną z działalnością grupy przestępczej, która miała dokonywać rozbojów i oszustw na szkodę klientów sieci klubów nocnych. Działania 500 funkcjonariuszy w 22 klubach były efektem wielomiesięcznej, wspólnej pracy wszystkich służb i prokuratury” - zaznaczyły PK, CBA i rzeczniczki CBŚP i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.Według śledczych członkowie grupy mieli prowadzić swoją przestępczą działalność we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu,, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Sopocie i Zakopanem od 2014 do 2020 r.Wszystko wskazuje na to, że klienci byli doprowadzani przez personel klubów do stanu nieprzytomności za pomocą specjalnie spreparowanych mieszanek alkoholi oraz innych środków psychoaktywnych - podały CBA i PK.Rzeczniczki podały, że z zebranego materiału wynika, iż przestępcy za pomocą telefonów poszkodowanych dokonywali manipulacji na kontach bankowych klientów. „Zwiększano limit dzienny operacji kartą kredytową, a nawet zaciągano pożyczki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pieniądze w ciągu kilku godzin wydawano w lokalu”.