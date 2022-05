Są pieniądze na budowę hali targowej w Grudziądzu. Starczy też na drogi?

Znane są wyniki drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Na liście zwycięskich projektów znalazł się też ten złożony przez Grudziądz.

Grudziądzki samorząd otrzyma wsparcie w kwocie 22 milionów 325 tysięcy złotych. Dofinansowanie pozwoli na budowę miejskiej hali targowej przy ulicy Łyskowskiego wraz z budową infrastruktury drogowej.W pierwszej edycji udało się pozyskać 15 milionów złotych na budowę układu komunikacyjnego na Nowym Rządzu.– Cieszę się z tego, że następny z naszych projektów będzie mógł zostać zrealizowany. To kolejny dowód na to, że skutecznie zabiegamy o różnego rodzaju środki zewnętrzne, by móc rozwijać Miasto – mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.O przekazaniu środków poinformowała w Grudziądzu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Anna Gębicka.