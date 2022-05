Służba więzienna zachęca by wstąpić w jej szeregi. Powstał punkt informacyjny

Służba więzienna zaprasza do siebie. Formacja organizuje nabór. Przed aresztem na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy powstał specjalny punkt.

– Dawno temu mówiono o nas negatywnie, jako o tych, którzy noszą klucze i nic poza tym. Prawda jest taka, że nasza służba, nasza praca, głównie polega na tym, że zajmujemy się resocjalizacją i to w szerokim zakresie. Nieraz spotykamy na ulicy osoby z którymi współpracowaliśmy i one często mówią: dziękuję, że pani mi poradziła – powiedziała kapitan Agnieszka Dziemińska.– Nasi funkcjonariusze wielokrotnie uczestniczą w zajęciach na uczelniach wyższych, w szkołach średnich, prowadzą zajęcia z samoobrony, uczą o bezpieczeństwie – mówiła młodszy chorąży Monika Kardach.Punkt przed aresztem czynny będzie do piątku od 11.00 do 12.00, osoby zainteresowane służbą mogą tam zadać pytania.