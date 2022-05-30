Циркові майстерні та мильні бульбашки. День захисту дітей у Бидгощі

День дітей та молоді відбудеться на острові Млинському у Бидгощі в Млинах Ротера. 1 червня на терасі можна буде зустріти акробатів на ходулях з Mimezis Art, котрі приготують показ величезних мидляних бульбашок та звірят з повітряних кульок.

Між 16:00 і 18:00 діти зможуть спробувати своїх сил у циркових трюках. Від 17:00 до 19:00 відбудеться навчання гри на барабанах — Пьотр Щутта буде вчити плескати, ходити в ритм а також озвучувати звуки барабанів. Дізнаємося, скільки пульсів сховалося в біті і які звуки живуть в джембе.Продовж цілого тижня в Млинах можна буде також побачити виставку ілюстрацій Емілії Дзюбак. ЇЇ книжка “Ґратка для Нєядка” знаходиться у списку 100 найгарніших книжок світу! Шукайте працівника Млинів з помаранчевим фотоапаратом — він зробить для вас фото на память, котре ви відразу зможете забрати собі.На сесії міської ради Кременчуга — це місто побратим Бидгощі в Україні, надано відзнаку для Бидгощі за гуманітарну а також фінансову допомогу котру надала Рада Міста Бидгощ. Президент України Володимир Зеленський символічно подякував місту Бидгощ також в українському парламенті. В березні рада міста Бидгощ прийняла рішення про надання фінансової допомоги двом містам побратимам Кременчугу і Черкасам у розмірі 100 000 злотих для кожного міста.Переклад Ірени Станчик