2022-05-30, 12:46 Redakcja
Циркові майстерні та мильні бульбашки. День захисту дітей у Бидгощі
День дітей та молоді відбудеться на острові Млинському у Бидгощі в Млинах Ротера. 1 червня на терасі можна буде зустріти акробатів на ходулях з Mimezis Art, котрі приготують показ величезних мидляних бульбашок та звірят з повітряних кульок.
Продовж цілого тижня в Млинах можна буде також побачити виставку ілюстрацій Емілії Дзюбак. ЇЇ книжка “Ґратка для Нєядка” знаходиться у списку 100 найгарніших книжок світу! Шукайте працівника Млинів з помаранчевим фотоапаратом — він зробить для вас фото на память, котре ви відразу зможете забрати собі.
На сесії міської ради Кременчуга — це місто побратим Бидгощі в Україні, надано відзнаку для Бидгощі за гуманітарну а також фінансову допомогу котру надала Рада Міста Бидгощ. Президент України Володимир Зеленський символічно подякував місту Бидгощ також в українському парламенті. В березні рада міста Бидгощ прийняла рішення про надання фінансової допомоги двом містам побратимам Кременчугу і Черкасам у розмірі 100 000 злотих для кожного міста.
Переклад Ірени Станчик