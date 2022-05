Zabytkowe auta przyjechały do Brodnicy. Najstarsze było z 1918 roku! [zdjęcia]

Zabytkowe samochody i motocykle zawitały do Brodnicy. W mieście odbył się Zlot Pojazdów Zabytkowych. Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Podziwiać można było około 300 pojazdów - mówi organizator zlotu Jan Kowalski– Są tu najróżniejsze modele. Warszawa, Syrena, Wołga. Atrakcją jest też przejazd zabytkowym autobusem. Jelcz zwany ogórkiem jeździ co pół godziny ulicami Brodnicy – dodali organizatorzy.– Przyjechałem tutaj z najstarszym samochodem na tej imprezie z 1918 roku. Jeździ bardzo dobrze, do tego jest wygodny – mówił pan Maciej.Impreza przy ul. Podgórnej 65a w Brodnicy trwała do 16.00. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio PiK.