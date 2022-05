Studencka zabawa po chrześcijańsku. Na finał koncert Luxtorpedy!

W Bydgoszczy w niedzielę zagra Luxtorpeda. Zespół jest gwiazdą Festiwalu Nowe Spojrzenie, który wraca po pandemicznej przerwie.

Organizowany na finał Chrześcijańskich Dni Żaka odbędzie się na terenach przy Bazylice. Jak zawsze zaproszono gwiazdy muzyki chrześcijańskiej, jednak ten festiwal, to nie tylko muzyka, mówi Patryk Miziuła, jeden z organizatorów.- Festiwal ma być nowym spojrzeniem na trzy aspekty: młodość, bo festiwal organizują młodzi ludzie. Druga kwestia to nowe spojrzenie na kościół. Trzecie spojrzenie, to nowe spojrzenie na Bydgoszcz. Na bramkach nie weryfikujemy kto w co wierzy, można po prostu przyjść, prosimy jedynie by nie pić alkoholu - dodał Patryk Miziuła.Festiwal Nowe Spojrzenie rozpocznie się o godz. 17.30. Wstęp wolny.