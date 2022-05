Zaginął Patryk Kilanowski. Od środy 15-latka nie ma w domu

Policjanci z komisariatu w Dobrzejewicach w środę (25.05.22) otrzymali zgłoszenie o zaginięciu piętnastoletniego Patryka Kilanowskiego. Fot. Policja

Policjanci z komisariatu w Dobrzejewicach w środę (25.05.22) otrzymali zgłoszenie o zaginięciu piętnastoletniego Patryka Kilanowskiego. Chłopiec, dzień wcześniej - we wtorek (24.05.22) wyszedł z domu około 6:10 i udał się do szkoły. Niestety nie dotarł do niej. Do chwili obecnej nie ma z nim żadnego kontaktu.