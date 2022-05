Żołnierze Centrum Szkolenia WOT będą doskonalić się z kolegami z Gwardii Narodowej

– W najbliższym czasie czekają nas ogromne wyzwania - wspólne szkolenia z żołnierzami Gwardii Narodowej stanu Illinois, prowadzenie szkoleń operatorów pocisków Javelin i bezzałogowców Warmate – powiedział w piątek w Toruniu dowódca Centrum Szkolenia WOT płk Edward Chyła.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obchodziło swoje święto. W uroczystości, w czasie której jednostka otrzymała chorągiew, wziął udział m.in. szef sztabu dowództwa WOT płk Arkadiusz Mikołajczyk.– W najbliższym czasie nasze Centrum czeka ogromne wyzwanie - realizacja wspólnych szkoleń z naszymi przyjaciółmi z Gwardii Narodowej stanu Illinois, dalsze intensywne szkolenie operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin, przygotowanie i rozpoczęcie szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warmate, ale także dalszy rozwój naszej infrastruktury szkoleniowej i potencjału dydaktycznego Centrum - mówił płk Chyła.Płk Mikołajczyk podkreślił, że Centrum jest głównym zapleczem szkoleniowym instruktorów, motorem napędowym szkolenia we wszystkich nowoczesnych projektach, jak Warmate i Javelin.– Święto Centrum to również czas żeby zastanowić się jak maszerować dalej, co robić żeby to Centrum jeszcze bardziej się rozwijało, podnosiło swoje, ale również nasze kompetencje w WOT. Będziemy inwestować, również w was, żebyście mieli tutaj ośrodek, który będzie wzorem nie tylko do naśladowania dla nas żołnierzy WOT, ale również dla pozostałych rodzajów sił zbrojnych. W wielu obszarach pokazujecie nam wszystkim, że naprawdę można. Pokazujcie wzorowe zaangażowanie – mówił płk Mikołajczyk do uczestników uroczystości.Centrum Szkolenia WOT powstało w 2018 r. Jednostka zajmuje się przygotowaniem żołnierzy zarówno obrony terytorialnej, jak i zawodowych do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach obrony terytorialnej. W centrum organizowane są szkolenia doskonalące dla dowódców batalionów i kompanii, szkolenia bojowe taktyczne i specjalistyczne, a także kursy m.in. taktyki lekkiej piechoty i doskonalący instruktorów strzelców wyborowych.W 2020 r. minister obrony narodowej wyznaczył 30 maja jako święto CSWOT. Wybór dnia święta nawiązuje do wydarzeń z 30 maja 1919 r., kiedy głównodowodzący sił zbrojnych w byłym zaborze pruskim gen. Józef Dowbor-Muśnicki rozkazał przystąpić do formowania w Inowrocławiu toruńskiego Pułku Strzelców, którego tradycje dziedziczy CSWOT.