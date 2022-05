Praktyczne szkolenie na budowie. Tydzień Bezpieczeństwa - akcja Inspekcji Pracy

Pokaz zorganizowano w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Fot. Maciej Wilkowski Pokaz zorganizowano w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Fot. Maciej Wilkowski Pokaz zorganizowano w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Fot. Maciej Wilkowski Pokaz zorganizowano w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Fot. Maciej Wilkowski

Bezpieczeństwu na budowie - z naciskiem na ochronę przed upadkami z wysokości - poświęcony był pokaz zorganizowany przez Okręgową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy. Praktyczne szkolenie przeszli pracownicy budujący osiedle w centrum miasta.

- Praktyczne kwestie bardziej tkwią w świadomości pracowników budowlanych i dzięki temu, że realizujemy kampanię „Tydzień Bezpieczeństwa” możemy dotrzeć do mniejszych firm, do podwykonawców i do pracowników budowlanych. Mogą oni praktycznie zastosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości - powiedział Marcin Woźniak, pełniący obowiązki nadinspektora pracy.



- Na naszych budowach odbywają się tego typu szkolenia. Każdy pracownik przed rozpoczęciem budowy przechodzi szkolenie wstępne. Każda nowa osoba, która pojawia się na naszej budowie jest przez nas przeszkolona - podkreślił Bartłomiej Kozak - kierownik budowy I etapu osiedla Urzecze



Pokaz zorganizowano w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, którego tegoroczne hasło to: „Budowa się kończy, bezpieczeństwo nigdy”. Jednym z jego celów jest promowanie bezpieczeństwa na budowach.