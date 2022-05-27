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2022-05-27, 12:06 Redakcja

Безкоштовна психологічна допомога в Торуні

Ілюстративна фотографія / Pixabay.com
Ілюстративна фотографія / Pixabay.com
Громадяни України можуть скористатись з безплатної психологічної допомоги в Торуні. На розмови до психолога можна буде приходити від сьогоднішнього дня і до 31 липня до Центру Кризового Втручання Міського Осередка Соціальної Допомоги, що знаходиться на вулиці Марії Склодовської-Кюрі 80F – від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00 години. Попередня реєстрація за номером +48 564 770 091 або 564 770 092.
Біженці, котрі проживають в Торуні можуть безплатно отримати необхідні продукти харчування, гігієни та канцелярські товари в приміщенні школи в магазині Дар Серця. Пункт утримує Фундація Королівські Двори, координатором фундації є пані Малгожата Калдовська. Магазин знаходиться у приміщенні на вулиці Гагаріна 152, відкритий від понеділка до п'ятниці від 15:00 до 19:00, а в Суботи від 9:00 до 13:00.

Нагадуємо, що якщо особи з України, що знайшли прихисток в Польщі виїжджають за кордони Польщі довше ніж 30 днів, то вони втрачають право до перебування на підставі перетину кордону внаслідок війни в Україні, а також права до всіх соціальних грошових виплат, таких як 500+ котрі Польща надає біженцям. Про виїзд з Польщі потрібно повідомити ZUS на інтернет профілі - PUE ZUS заповнюючи формуляр POG, або можна це зробити особисто у відділенні Закладу Громадського Страхування, польська абревіатура ZUS.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для України
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