Безкоштовна психологічна допомога в Торуні

Ілюстративна фотографія / Pixabay.com

Громадяни України можуть скористатись з безплатної психологічної допомоги в Торуні. На розмови до психолога можна буде приходити від сьогоднішнього дня і до 31 липня до Центру Кризового Втручання Міського Осередка Соціальної Допомоги, що знаходиться на вулиці Марії Склодовської-Кюрі 80F – від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00 години. Попередня реєстрація за номером +48 564 770 091 або 564 770 092.

Біженці, котрі проживають в Торуні можуть безплатно отримати необхідні продукти харчування, гігієни та канцелярські товари в приміщенні школи в магазині Дар Серця. Пункт утримує Фундація Королівські Двори, координатором фундації є пані Малгожата Калдовська. Магазин знаходиться у приміщенні на вулиці Гагаріна 152, відкритий від понеділка до п'ятниці від 15:00 до 19:00, а в Суботи від 9:00 до 13:00.



Нагадуємо, що якщо особи з України, що знайшли прихисток в Польщі виїжджають за кордони Польщі довше ніж 30 днів, то вони втрачають право до перебування на підставі перетину кордону внаслідок війни в Україні, а також права до всіх соціальних грошових виплат, таких як 500+ котрі Польща надає біженцям. Про виїзд з Польщі потрібно повідомити ZUS на інтернет профілі - PUE ZUS заповнюючи формуляр POG, або можна це зробити особисто у відділенні Закладу Громадського Страхування, польська абревіатура ZUS.



Переклад Ірени Станчик