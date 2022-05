Wsiądź na rower i kręć kilometry dla swojego miasta! Czeka puchar i nagrody

Fot. Tatiana Adonis

Prawie 60 miast rywalizować będzie o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Organizowana przez Bydgoszcz zabawa rozpocznie się 1 czerwca i potrwa miesiąc. Każdy kto chce kręcić kilometry dla swojej miejscowości powinien zainstalować na smartfonie bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta”, zarejestrować się i uruchamiać ją przy każdym przejeździe rowerem.

- To czwarta rekordowa edycja naszej akcji. Weźmie w niej udział 56 samorządów z całego kraju, w tym blisko 10 miast, które po raz pierwszy dołączyły do naszej zabawy. Ich mieszkańcy jeżdżą przede wszystkim, aby wygrać Puchar Rowerowej Stolicy Polski, ale dla trzech najlepszych miast przygotowaliśmy nagrody. Są to samoobsługowe stacje naprawy rowerów, dodatkowo będą jeszcze nagrody indywidualne dla najlepszych rowerzystek i rowerzystów w kraju - powiedział Tomasz Dobrowolski koordynator „Rowerowej Stolicy Polski”.



- Jest to rywalizacja, ale przede wszystkim jest zabawa, zachęcanie do zdrowego stylu życia, do tego, aby spędzać wspólnie czas - dodał Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.



- Cieszę się, że mogę być częścią tej dużej społeczności. Jest to pokaźna grupa rowerzystów. Mam nadzieję, że jeszcze niektórzy do nas dołączą. Wyjeżdżajmy na rowery i jest jeszcze dodatkowy powód, żeby się ruszyć, to również dobra kondycja fizyczna. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski - powiedział Marek Leśniewski, ambasador akcji, były kolarz szosowy, olimpijczyk.



Rywalizację w Bydgoszczy zainauguruje nocny przejazd. Miłośnicy dwóch kółek wyruszą w trasę 1 czerwca kilka minut po północy. Start i meta na parkingu przed Urzędem Miasta na Starym Rynku w Bydgoszczy.