Wymiana pieców na ekologiczne źródła ciepła? Włocławianie się nie kwapią

Mieszkańcy Włocławka sceptycznie podchodzą do tematu wymiany pieców. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Mieszkańcy Włocławka sceptycznie podchodzą do tematu wymiany pieców. Przestraszyły ich ceny gazu i prądu. Efekt jest taki, że w ratuszowej puli zostało sporo pieniędzy. Urzędnicy rozumieją obawy obywateli, ale mimo to, zachęcają do skorzystania z dotacji.

- W ubiegłym roku Rada Miasta podjęła decyzję, że oprócz wymiany pieców na paliwo stałe w domkach jednorodzinnych, przygotowaliśmy również uchwałę, która dawała możliwość dofinansowania dla domów wielorodzinnych. W tym roku z 600 tys. zł, które mieliśmy w budżecie, 300 tys. było przeznaczone dla domów wielorodzinnych i na ten moment wszystkie środki zostały wykorzystane. 83 lokale będą podłączone do miejskiej sieci cieplnej, natomiast w przypadku domków jednorodzinnych - stąd też ten apel - mamy jeszcze środki, mamy jeszcze możliwości, aby mieszkańcy wystąpili o wymianę pieców. Kwota dofinansowania wynosi do 4 tys. zł. Jeszcze możemy przyjąć 27 wniosków. Termin przyjmowania wniosków jest do 10 czerwca.



- Miasto Włocławek już od trzech lat ma zagwarantowane w budżecie środki celowe na działania proekologiczne, językiem potocznym mówimy, że to są pieniądze na wymianę tak zwanych kopciuchów - mówi Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka.