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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-05-26, 12:30 Redakcja

Стартує реєстрація на “Бидгоські Напівколонії 2022” - такżе для дзєці з України

Стартує реєстрація на “Бидгоські Напівколонії 2022”. /fot. Pixabay
Стартує реєстрація на “Бидгоські Напівколонії 2022”. /fot. Pixabay
Сьогоднішня інформація буде придатною для батьків котрі хочуть організувати своїм дітям цікавий час у період літнього відпочинку.

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Стартує реєстрація на “Бидгоські Напівколонії 2022”. Себто дитячі табори денного режиму. Цього року реєстрація розпочинається сьогодні, 26 травня і триватиме до 3 червня. Вирішальним є порядок подачі заяв.
Такі напівколонії місто Бидгощ організує четвертий рік поспіль. Скористаються такою формою відпочинку аж 4300 дітей, діти з України в тому числі. В організованих заняттях можуть взяти участь учні бидгоських початкових шкіл — до 13 року життя. Напівколонії будуть відбуватися в рамах тижневих заїздів - від понеділка до п'ятниці протягом 8 тижнів канікулів. Учасники таких денних таборів будуть під опікою від 8:00 до 15 години. Групи будуть складатися з 15-20 дітей. Заняття буде організовано в 37 закладах освіти — в Палаці Молоді, Молодіжних Домах Культури, початкових школах. Кожен учасник може скористатись максимально з двох заїздів.

Згідно слів заступниці мера міста, пані Івони Вашкєвіч, напівколонії організовано для того щоб діти могли безпечно і цікаво провести час. Важливим є те, що напівколонії відбуватимуться у кожному мікрорайоні міста, що значно полегшить участь дітей у заняттях, оскільки не буде потреби возити дітей з одного кінця міста в другий.

Для участі в денних таборах обов'язковим є посвідчення учня (так звана шкільна легітимація)бидгоської початкової школи, заповнення та подання Карти Учасника у вибраному закладі а також подбання про те, щоб дитина мала Міську Карту, себто дозвіл до проїзду в міському транспорті.

Більше інформації знайдете на сторінці https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/spedzasz-wakacje-w-miescie-skorzystaj-z-polkolo/

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для України
Bydgoszcz
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