Kierowca ominął szlabany i wjechał na tory! Podobno bardzo się spieszył [wideo]

26-latek zbliżał się do przejazdu kolejowego, widział migający sygnalizator i zamknięte rogatki, a mimo to zlekceważył znak świetlny na strzeżonym przejeździe kolejowym i wjechał na tory. /fot. Policja

Świadkowie zawiadomili policję, że kierowca dostawczaka zignorował wszystkie możliwe przepisy i przejechał przez strzeżony przejazd kolejowy w Polednie, omijając zamknięte rogatki. Wszystko zarejestrował monitoring.

Do opisywanej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym w Polednie (pow. świecki). Policjanci zostali poinformowani o sytuacji przez świadka wykroczenia. Wszystko stało się jasne po obejrzeniu zapisu monitoringu. Okazało się, że sprawca, 26-letni mieszkaniec Torunia bardzo się spieszył, zignorował zamknięte rogatki, czerwone światło sygnalizatora i wjechał na przejazd kolejowy omijając „przeszkody”. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Kierowca został ukarany wysokim mandatem i puntami karnymi.Próba pokonania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem mimo znaków „STOP” i sygnalizacji ostrzegawczej, omijanie zamkniętych półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami to najczęstsze przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych. Finał wielu z tych zdarzeń jest w skutkach tragiczny.Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych oraz bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych.