Taksówki w Grudziądzu: trzaśnięcie drzwiami 9 złotych. Radni podnieśli stawki

Przejazdy taksówkami w Grudziądzu będą droższe - taką decyzję podęli radni podczas minionej sesji. Za przejazd podróżny może zapłacić średnio 2 złote za kilometr więcej.

Jak mówi radny Pis Andrzej Wiśniewski, teraz wszystko zależy od konkurencji pomiędzy korporacjami- Ostatecznie trzeba pamiętać, że to są stawki maksymalne, których korporacje taksówkowe w ramach konkurencji między sobą stosować nie muszą. Te stawki nie mogą być wyższe niż te, które zostały ustalone, ale mogą być niższe i w dotychczasowej praktyce, z tego co wiem, często tak było. Mimo że można było ustalić wyższe stawki, poszczególne korporacje stosowały niższe, żeby być konkurencyjne. Mam nadzieję, że teraz tez tak będzie. Natomiast teraz trudno zignorować to, co się teraz dzieje, czyli wysokiej inflacja. Wszystko drożeje, w związku z tym również koszty prowadzenia taksówki też ulegają zmianie. Chodzi o to, żeby stworzyć kierowcom, czy jeżdżącym taksówkami możliwość jakiegoś bardziej elastycznego zachowania się wobec tej sytuacji, z którą mamy do czynienia.Stawka maksymalna opłaty początkowej wynosi 9 złotych, a opłata za przejechanie 1 kilometra 5 złotych. Dużo drożej jest w niedzielę i święta.