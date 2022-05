O rewitalizacji Włocławka jest głośno w całej Polsce. Była delegacja z Pomorza

We Włocławku przyznano dotacje do remontów budynków ze Specjalnej Strefy Rewitalizacji./fot. wloclawek.pl

We Włocławku gości delegacja samorządowców z województwa pomorskiego. Przyjechali, by rozmawiać o rewitalizacji, czyli przywracaniu zniszczonym kwartałom miast ich dawnego blasku.