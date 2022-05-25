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2022-05-25, 13:09 Redakcja

Де шукати роботу? Може, на польсько-українських ярмарках?

Де шукати роботу? Може, на польсько-українських ярмарках? Fot. Pixabay
Де шукати роботу? Може, на польсько-українських ярмарках? Fot. Pixabay
Польсько-українську Біржу Праці буде відкрито в п'ятницю 27 травня о 10:00 в Цеху Різних Ремесел на Площі Вольності 17 у Влоцлавку. Всіх бажаючих запрошує Повятова Біржа Праці, а також Центр Освіти і Праці Молоді ОХП.

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Вже 160 тисячі громадян України працюють на підставі правил спецустанови. Найбільше осіб знайшло роботу у воєводстві мазовецькому, дольсльонзкому і вєлькопольському” – поінформувала міністр родини і соціальної політики Марлена Малаґ. Серед 160 тисячі Українців зайнятих на підставі спрощеної процедури, майже 117 тисячі працевлаштованих то жінки.

Іноземці найчастіше зайняті в сфері обслуговування і промисловості. На сьогоднішній день громадяни України можуть працевлаштуватися в Польщі без додаткового обов'язку отримання дозволу на працю. Достатньо, що працедавець протягом 14 днів поінформує Біржу праці про працевлаштування такої особи.

Особи, котрі потребують допомоги в пошуках праці можуть зареєструватися у повятовій біржі праці. Там зможуть скористатися з послуг посередників, консультацій щодо кар'єри та професійних курсів. У випадку виникнення питань щодо процедури працевлаштування можна також сконтактуватися з порталом www.zielonalinia.gov.pl а також інфолінією 19524. Варто також слідкувати пропозиції що з'являються у Центральній Базі Пропозиції Праці – oferty.praca.gov.pl і на Порталі Публічних Служб Працевлаштування psz.praca.gov.pl.

Переклад Іренa Станчик
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