Де шукати роботу? Може, на польсько-українських ярмарках?

Польсько-українську Біржу Праці буде відкрито в п'ятницю 27 травня о 10:00 в Цеху Різних Ремесел на Площі Вольності 17 у Влоцлавку. Всіх бажаючих запрошує Повятова Біржа Праці, а також Центр Освіти і Праці Молоді ОХП.

Вже 160 тисячі громадян України працюють на підставі правил спецустанови. „ Найбільше осіб знайшло роботу у воєводстві мазовецькому, дольсльонзкому і вєлькопольському” – поінформувала міністр родини і соціальної політики Марлена Малаґ. Серед 160 тисячі Українців зайнятих на підставі спрощеної процедури, майже 117 тисячі працевлаштованих то жінки.





Іноземці найчастіше зайняті в сфері обслуговування і промисловості. На сьогоднішній день громадяни України можуть працевлаштуватися в Польщі без додаткового обов'язку отримання дозволу на працю. Достатньо, що працедавець протягом 14 днів поінформує Біржу праці про працевлаштування такої особи.





www.zielonalinia.gov.pl oferty.praca.gov.pl psz.praca.gov.pl Особи, котрі потребують допомоги в пошуках праці можуть зареєструватися у повятовій біржі праці. Там зможуть скористатися з послуг посередників, консультацій щодо кар'єри та професійних курсів. У випадку виникнення питань щодо процедури працевлаштування можна також сконтактуватися з порталома також інфолінією 19524. Варто також слідкувати пропозиції що з'являються у Центральній Базі Пропозиції Праці –і на Порталі Публічних Служб Працевлаштування





Переклад Іренa Станчик