Nowe trzy kilometry drogi. W planach kolejne odcinki [zdjęcia]

Zakończono kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 269 w powiecie włocławskim pomiędzy Chotlem i Błenną. Zrealizowana inwestycja, dzięki której trasa została wzmocniona i zyskała twarde pobocze, pochłonęła ponad 4 mln zł i została sfinansowana z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Wkrótce zlecone będą kolejne zadania na tej trasie.

Remont trzykilometrowego odcinka obejmował usunięcie starej nawierzchni, wykonanie poszerzeń, nowej podbudowy i nawierzchni, remont przepustów oraz regulację poboczy i rowów odwadniających. Dzięki nowemu oznakowaniu i poboczom droga stała się bezpieczniejsza. Wyremontowany odcinek został objęty 5-letnią gwarancją. W pierwszym etapie kosztem prawie 4 mln zł zmodernizowano 5,5-kilometrowy odcinek drogi.Obecnie trwają przygotowania do zlecenia prac na kolejnym odcinku tej trasy. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie i przebudowę 6-kilometrowego odcinka z Chodcza do Woli Adamowej. W powiecie włocławskim jeszcze w tym roku zlecone będą też duże prace związane z przebudową kolejnego 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Kowala do Baruchowa. Wcześniej wybrano wykonawców odpowiedzialnych za projekt i budowę obwodnicy Lubrańca oraz przebudowę 7-kilometrowego odcinka drogi nr 270 pomiędzy Brześciem Kujawskim i Lubrańcem.Droga wojewódzka nr 269 komunikuje południową część powiatu włocławskiego między innymi z węzłem na autostradzie A1 w Kowalu. Przebiega przez gminy Kowal, Choceń, Chodecz i Izbicę Kujawską. Cała trasa ma długość 58 kilometrów. Droga wojewódzka nr 270 to natomiast ważne połączenie dwóch autostrad A1 (Trójmiasto-Śląsk) i A2 (Warszawa-Berlin). Komunikuje też południową część Kujaw (między innymi gminy Brześć Kujawski, Lubraniec i Izbicę Kujawską) z Włocławkiem. Trasa od miasta Koło do Brześcia Kujawskiego ma długość 51 km.