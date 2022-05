III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu to „Bezpieczna szkoła”. Dlaczego?

Dyplom równości i tablicę „Bezpieczna Szkoła” otrzymało III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Placówka znalazła się na 9. miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+.

To badanie społeczne, którego podstawowymi kryteriami są otwartość szkoły i bezpieczeństwo dla uczniów i uczennic LGBTQ+.- Pytamy w nim młodych ludzi o to, jak czują się w swoich szkołach - wyjaśnia pomysłodawca i koordynator rankingu, Dominik Kuc.W tym roku ranking dotarł do ponad 2 tys. szkół średnich z całej Polski. Zwyciężyło XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące z Poznania. Toruńska placówka jest jedyną z regionu, która znalazła się w pierwszej dziesiątce. Z rankingu wynika, że 30% młodzieży uważa, że nie każda osoba może czuć się w szkole bezpiecznie.