Studenci znów będą bawić się na Juwenaliach. Wystąpi m.in. Kobranocka

Po pandemicznej przerwie czas na studenckie świętowanie. Bydgoscy żacy zapraszają na Juwenalia.

Koncerty, turnieje, czy kino plenerowe - to tylko niektóre z tegorocznych atrakcji. Zabawę organizują samorządy studenckie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Politechniki Bydgoskiej. Juwenalia w Bydgoszczy rozpoczną się w środę (25.05) i potrwają do czwartku.Na Politechnice Bydgoskiej Juwenalia rozpocznie „Polimpiada” czy specjalny turniej w którym przedstawiciele uczelnianych wydziałów będą ze sobą rywalizować grając m.in. w siatkówkę, czy gigantyczne „piłkarzyki”.– To takie wielkie, dmuchane piłkarzyki, do których przyczepiani są ludzie na rzepy i grają w piłkę - mówił Kamil Kędziołka z Samorządu Studenckiego.Będzie też strefa gier i food tracków, kino plenerowe, a w czwartek pierwsze w historii uczelni „Śniadanie z Rektorem”.– Rektor oraz prorektor będą wydawali jajecznicę - dodał Kamil Kędziołka.Będą też koncerty, wystąpią m.in. Kobranocka i Messiah.Z kolei UKW zaprasza na 18. edycję „Blokady Łużyka”.– Nasza blokada wchodzi w swoje 18 urodziny, więc chcieliśmy to głośno celebrować. Planujemy wiele atrakcji, m.in. „Kazikowy Holi Festiwal”, zagrają kapele studenckie, a naszą główną gwiazdą będzie Daria Mars, którą wszyscy znają z przebojów radiowych – powiedział Piotr Lewandowski z Samorządu Studenckiego UKW.Na Politechnice Bydgoskiej Juwenalia odbędą się na terenie kampusu przy ul. Kaliskiego w Fordonie. Z kolei „Blokada Łużyka” na terenie kampusu UKW przy ul. Chodkiewicza. W czwartek w budynku Copernicanum zaplanowano planszówkowy wieczór.