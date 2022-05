Driftowanie zakończył na ścianie. Zapłaci za remont i naprawę auta [zdjęcia]

Lekkomyślność będzie drogo kosztowała 28-latka z Osięcin. Kręcąc „bączki” na parkingu przed marketem, uderzył w ścianę budynku. Już został ukarany wysokim mandatem, a wkrótce czeka go zapłata za uszkodzoną elewację i remont auta.

Zniszczenie ściany budynku przy ulicy Włocławskiej w Osięcinach, zgłosił wczoraj (23.05.22r.) zarządca nieruchomości.Dzielnicowi, ustalili, że w nocy, nieznany sprawca uderzył samochodem w ścianę. Dalsze działania doprowadziły ich do 28-letniego mieszkańca miejscowości, który przyznał się, do tego wykroczenia. Wyjaśnił, że próbując driftować, wpadł w poślizg i uderzył BMW w ścianę. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego odjechał z miejsca zdarzenia. Mundurowi na jego podwórku odnaleźli uszkodzony samochód.Za to wykroczenie mężczyzna został ukarany kilkusetzłotowym mandatem. Dodatkowo będzie musiał zapłacić za uszkodzoną elewację oraz naprawić auto.