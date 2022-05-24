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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-05-24, 12:05 Redakcja

Іспити восьмого класу. Нова служба допомоги біженцям

Фото ілюстративний / ПАП
Фото ілюстративний / ПАП
Сьогодні розпочалися екзамени восьмикласників. В Куявсько-поморській області іспит складають понад 27 тисяч учнів, з них 267 учнів з України. Сьогодні молодь майже 2 години перевіряли свої знання з польської мови.
Для учнів з України умови завдання були перекладені українською мовою, але відповіді потрібно було писати польською. Однак цей іспит неможливо не скласти. Незалежно від того яка буде оцінка, сама участь в іспиті є доказом закінчення початкової школи. Але звичайно, чим краща оцінка, тим більші шанси поступити до кращої середньої школи чи ліцею. Завтра екзамен з математики, а в четвер з іноземної мови. Юнаки і дівчата з України мають повне право брати участь у вступі до ліцеїв, технікумів чи професійних шкіл.

В Бидгощі розпочав функціонування новий пункт допомоги біженцям — на Фордоні. Знаходиться на вул. Клеберга 3. Дари можна отримати в понеділки і п'ятниці від 10:00 до 12:00 а також в середи від 16:00 до 18:00. Доїзд в центрі міста трамваями 3,5,7,10. Потрібно вийти на зупинці Андерса-Клеберга.

На вул. Гданській 138 продукти харчування, засоби гігієни і одяг можна отримати цього тижня в середу, себто завтра від 18:00 до 20:00, а в четвер і п'ятницю між 9:00 і 11:00, у свою чергу на вул. Яцковського 30 від понеділка до п'ятниці від 9:00 до 16:00.

Переклад Іренa Станчик
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