Nie wszystko, co ma naszywkę, jest oryginalne. Podrabiana odzież zarekwirowana przez policjantów

Podrabianą odzież zabezpieczyli na giełdzie towarowej w Inowrocławiu policjanci do walki z przestępczością gospodarczą. Sprzedawcy grozi do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze inowrocławskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją uzyskali informację, że na niedzielnej giełdzie towarowej prowadzony jest handel „lewą” odzieżą. Policjanci przeprowadzili kontrolę i na jednym stoisku znaleźli koszulki i spodenki sportowe podrobionymi znakami towarowymi.Policjanci zabezpieczyli cały towar, łącznie 210 sztuk odzieży, do postępowania karnego. Handlujący nią 32-letni cudzoziemiec został zatrzymany do wyjaśnienia. Po zebraniu materiału dowodowego, jeszcze tego samego dnia, usłyszał zarzut usiłowania handlu podrobionymi rzeczami.Mężczyzna naruszył przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Grozi mu kara więzienia do 5 lat oraz przepadek zabezpieczonej odzieży.