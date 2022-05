Nigdy tak szybko nie zmieniał się klimat. Co na to eksperci, co na to młodzież?

Postępująca zmiana klimatu i ochrona środowiska były tematem spotkania na podtoruńskiej Barbarce, gdzie spotkali się uczniowie miejskich szkół, politycy i eksperci od środowiska.

Była to pierwsza dyskusja z cyklu rozmów o zmianach klimatu i o konsekwencjach, jakie to za sobą niesie i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Tilia". - Prowadzimy różne akcje i zajęciach w szkołach, a tym razem młodzież zaprosiliśmy do siebie - mówi Monika Krauze ze stowarzyszenia. - Chcieliśmy porozmawiać o problemach klimatycznych, ale też posłuchać, co młodzi ludzie mają na ten temat do powiedzenia. Zaprosiliśmy także gości...- Nie trzeba być naukowcem, żeby się mocno interesować tą tematyką, żeby stwierdzić, że faktycznie coś się dzieje, coś się zmienia. Patrząc na ostatnie lata, na ostatnie kilkanaście, czy kilkadziesiąt nawet lat widzimy, jak ten klimat się zmienia również w naszym regionie. Zimy są coraz cieplejsze, pokrywy śnieżnej jest coraz mniej, a przecież śnieg jest ważny dla uwilgotnienia gleby. Spada wilgotność gleby, jest coraz mniej opadów. Temperatura rośnie. Są to oczywiście fakty, badania naukowe. Dyskusja, oczywiście może się toczyć na temat, co, czy kto bardziej na klimat wpływa: człowiek, przyroda. Oczywiście, klimat w przeszłości się zmieniał, zmieniał się dramatycznie, ale często te zmiany były długotrwałe, powolne w stosunku do tego, co teraz się u nas dzieje. Zmiany były bardziej rozłożone w czasie. Teraz te zmiany są bardzo szybkie. Poziom dwutlenku węgla cały czas nam rośnie - mówi Rafał Maszewski, klimatolog, autor serwisu pogodawtoruniu.pl, pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.