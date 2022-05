Strażacy z regionu wciąż pomagają ukraińskim kolegom. Dary w drodze [zdjęcia]

Ponad 50 palet z darami dla ukraińskich strażaków wyjechało z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP z podtoruńskiej Łubianki. W paczkach jest sprzęt pożarniczy m.in. ubrania, hełmy, buty, kaski budowlane i jednorazowe rękawiczki.

- To 89. dzień ataku na Ukrainę i 89. dzień pomocy, jaką niosą strażacy z Polski swoim kolegom - podkreśla z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta PSP st. bryg. Sławomir Herbowski.- Do tej pory przekazaliśmy już ponad 130 palet różnego rodzaju sprzętu, od wyposażenie osobistego, przez buty, rękawice, hełmy, ubrania specjalne, motopompy, po sprzęt gaśniczy, kończąc na 17 samochodach gaśniczych, które zostały już przetransportowane na Ukrainę. One już dzisiaj ukraińskim strażakom służą. W przekazach medialnych można zauważyć, że strażacy Ukraińcy chodzą w ubraniach z napisem „straż", czyli w polskich ubraniach, i cieszymy się, że one mogą im służyć - mówi st. bryg. Herbowski.Sprzęt zostanie przewieziony do Rzeszowa i stamtąd na Ukrainę.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.