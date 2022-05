Zaginął 68-letni Jan Szydłowski z Włocławka. Szuka go rodzina i policja

Komenda Miejska Policji we Włocławku prowadzi poszukiwania zaginionego Jana Szydłowskiego. Wyszedł z domu 12 maja, a ostatni raz był widziany dwa dni później.

– Zaginięcie 68-latka zgłosiła rodzina. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania w miejscowości Siewiersk (gmina Choceń) 12 maja, a ostatni raz widziany był na terenie Chocenia 14 maja – relacjonuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z zespołu komunikacji Komendy Miejska Policji we Włocławku. – Do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.Zaginiony ma 170 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma niebieskie oczy i krótkie siwe włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w dżinsy koloru niebieskiego, czarną bluzę z napisem na plecach „adidas”, czarną czapkę z daszkiem i sandały.Ktokolwiek zna miejsce pobytu zaginionego lub widział go po dniu zaginięcia, proszony jest o kontakt osobisty z Komendą Miejską Policji we Włocławku (ul. Okrężna 25) lub telefoniczny pod numerem 47 753 52 51, 47 753 50 25, alarmowy 112.