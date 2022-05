Prezydent Ukrainy wyróżnił Bydgoszcz i Toruń. Europoseł Złotowski: Mamy wspólne cele

Prezydent Wołodymyr Zełenski w przemówieniu w Radzie Najwyższej podziękował wszystkim Polakom i wymienił miasta polskie – m.in. Bydgoszcz i Toruń. – To dobrze wróży na przyszłość obu naszych narodów – mówił europoseł Kosma Złotowski, który był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

W niedzielę – w przemówieniu w Radzie Najwyższejprezydent Ukrainy podkreślając, że dziękuje wszystkim Polakom, wymienił nazwy miast w Polsce, które okazały pomoc swym miastom partnerskim na Ukrainie – m.in. Warszawę, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, a także Bydgoszcz i Toruń.Chcę z tej trybuny wymienić wszystkich, aby usłyszało to każde województwo, powiat i gmina, których poparcie czuje dziś każdy region, miasto, wieś, gmina ukraińskapowiedział prezydent Zełenski.Powinniśmy się z tego cieszyć? Czy to zapowiada nowe stosunki polsko-ukraińskie?pytał Michał Jędryka gościa Rozmowy Dnia – europosła Kosmę Złotowskiego.– Wydaje mi się, że stosunek Ukraińców do Polaków, a także Polaków do Ukraińców od 24 lutego zmienił się. Widzimy wspólne cele i wspólne zagrożenia, którym się wspólnie przeciwstawiamy – z tym, że Ukraińcy za to płacą krwią – mówił europoseł.Docenienie roli Polski przez Ukraińców jest oczywiście bardzo dobre i dobrze wróży na przyszłość obu naszych narodów – dodał.