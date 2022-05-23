Безкоштовний проїзд у Торуні. Допомога полякам з України

Громадяни України, які покинули країну, боячись за своє життя та здоров’я після початку війни 24 лютого, зможуть користуватися безкоштовним громадським транспортом у Торуні до 30 червня / фото Архіви

Громадяни України, котрі залишили свій край після вибуху війни 24 лютого зможуть скористатися в Торуні з безплатних проїздів міським транспортом до 30 червня. Міська рада продовжила таку можливість для біженців на наступний місяць.

Для поляків, власників Карти Поляка та членів їх сімей з України, котрі переїхали до Польщі після московської інвазії, створено проект „ Допомога Полякам з України”. Проект функціонує дякуючи трьом позаурядовим фундаціям: Фундація „ Свобода і Демократія”, фундація „ Допомога Полякам на Сході”, і Товариство „ Польська Спільнота”. Надана допомога то між іншим одноразова допомога у розмірі 1505 злотих для особи дорослої і 725 злотих для неповнолітніх, фінансування професійних курсів, курс польської мови а також фінансування допомоги психологів, присяжних перекладачів, юристів і лікарів. З цієї допомоги можуть скористатись:





1. Власники КАРТИ ПОЛЯКА а також члени їх сім'ї, а саме чоловік або дружина, батьки, дідусі і бабусі, діти і внуки.





2. Особи, котрі мали КАРТУ ПОЛЯКА, але пройшов термін її дії з приводу отримання дозволу на постійне місце проживання на території Речі Посполитої або польського громадянства, а також члени їх сім'ї.





3.Громадяни Польщі, котрі постійно проживають в Україні (там прописані), а також члени їх сім'ї.





4. Особи котрі мають рішення про признання згоди на надання репатріаційної візи або рішення про визнання польського походження, а також члени їх сім'ї.





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„ Польська Спільнота” на вул. Гагаріна 34/36, тел. 723 299 500, е-mail torun@swp.org.pl В Торуні функціонує пункт ТоваристваПольська Спільнота” на вул. Гагаріна 34/36, тел. 723 299 500, е-mail





Переклад Ірени Станчик