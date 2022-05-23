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2022-05-23, 12:11 Redakcja

Безкоштовний проїзд у Торуні. Допомога полякам з України

Громадяни України, які покинули країну, боячись за своє життя та здоров’я після початку війни 24 лютого, зможуть користуватися безкоштовним громадським транспортом у Торуні до 30 червня / фото Архіви
Громадяни України, які покинули країну, боячись за своє життя та здоров’я після початку війни 24 лютого, зможуть користуватися безкоштовним громадським транспортом у Торуні до 30 червня / фото Архіви
Громадяни України, котрі залишили свій край після вибуху війни 24 лютого зможуть скористатися в Торуні з безплатних проїздів міським транспортом до 30 червня. Міська рада продовжила таку можливість для біженців на наступний місяць.

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Для поляків, власників Карти Поляка та членів їх сімей з України, котрі переїхали до Польщі після московської інвазії, створено проект Допомога Полякам з України”. Проект функціонує дякуючи трьом позаурядовим фундаціям: Фундація Свобода і Демократія”, фундація Допомога Полякам на Сході”, і Товариство Польська Спільнота”. Надана допомога то між іншим одноразова допомога у розмірі 1505 злотих для особи дорослої і 725 злотих для неповнолітніх, фінансування професійних курсів, курс польської мови а також фінансування допомоги психологів, присяжних перекладачів, юристів і лікарів. З цієї допомоги можуть скористатись:

1. Власники КАРТИ ПОЛЯКА а також члени їх сім'ї, а саме чоловік або дружина, батьки, дідусі і бабусі, діти і внуки.

2. Особи, котрі мали КАРТУ ПОЛЯКА, але пройшов термін її дії з приводу отримання дозволу на постійне місце проживання на території Речі Посполитої або польського громадянства, а також члени їх сім'ї.

3.Громадяни Польщі, котрі постійно проживають в Україні (там прописані), а також члени їх сім'ї.

4. Особи котрі мають рішення про признання згоди на надання репатріаційної візи або рішення про визнання польського походження, а також члени їх сім'ї.

Запущено інфолінію котра обслуговується польською, українською і російською мовами номери телефонів: +48 506 782 789, +48 519 023 817, тел.: +48 518 254 853. За тими номерами ви отримаєте інформацію в справах перебування, в справах адміністраційних (наприклад створення рахунку, отримання PESEL, спроби отримати дозвіл на постійне проживання і т.д.) Інфолінія працює від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 19:00. Можна також писати на електронну пошту ukrainapomoc@wid.org.pl.

В Торуні функціонує пункт Товариства Польська Спільнота” на вул. Гагаріна 34/36, тел. 723 299 500, е-mail torun@swp.org.pl.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 23 травня 2022 року
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