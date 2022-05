12 osób zatrzymanych, Skarb Państwa stracił 8 mln zł. Gang działał w regionie

Grupę przestępczą rozbili w Kujawsko-Pomorskiem policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jej członkowie podejrzani są m.in. o przestępstwa karne w zakresie poświadczania nieprawdy w dokumentach podatkowych.

Grupa mogła działać od 2018 roku. – Wówczas – w ramach różnych podmiotów gospodarczych – wystawiano nierzetelne faktury VAT na tzw. „leasing pracowniczy” – tłumaczy podinspektor Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji. – Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wytwarzano faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywisty stan faktyczny dotyczący zatrudnienia pracowników budowlanych w ramach świadczenia usług pracy. Według funkcjonariuszy działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia Skarbu Państwa na blisko 8 mln zł.W minionym tygodniu zatrzymano 12 osób. Policjanci przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Zabezpieczyli dokumentację, komputery, zewnętrzne nośniki pamięci, telefony, a także 10 tys. euro i prawie 400 tys. zł. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania gangiem. Decyzją sądu dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Większości może grozić pozbawienie wolności do 8 lat, a dwóm – nawet 25 lat.