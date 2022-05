Teatralne święto w Toruniu - inauguracja Festiwalu „Kontakt”

Spektakl „Pieśni bez słów” w wykonaniu aktorów ze Szwajcarii zainaugurował 26. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kontakt w Toruniu. W programie pokazanych zostanie sześć spektakli z Polski, Czech, Rumunii, Szwajcarii i Litwy.

- Przedstawienia starają się pokazywać człowieka w społeczeństwie. W różnych zbliżeniach pokazują, jak człowiek przystosowując się do społeczeństwa z jednej strony traci wolność, a z drugiej strony próbuje za pomocą kompromisów znaleźć się, dostosować się, pozbywając się ideałów, a jednocześnie próbując nie wykluczyć się z tego społeczeństwa. Powiedziałabym, że to w jakiś sposób przeplata się praktycznie przez wszystkie spektakle, które będziemy prezentować na festiwalu - podkreśla Renata Derejczyk, dyrektor teatru i festiwalu .



Festiwal Kontakt w tym roku odbywać się będzie od 21 maja do 12 czerwca. W tym roku nie ma charakteru konkursu.



Podczas festiwalu uhonorowana zostanie Krystyna Meissner - pomysłodawczyni „Kontaktu” i wieloletnia dyrektor Teatru Horzycy. Jej pamięci poświęcona będzie wystawa oraz debata. Jej imieniem nazwana zostanie Scena na Zapleczu.