Zmiana dowództwa w toruńskim „Niszczycielu”. Baza ma nowych gospodarzy

20 maja 2022 r. na toruńskim poligonie odbyła się uroczystość przekazania dowództwa amerykańskiej artylerii. Od teraz w bazie wojskowej Camp Destroyer oficjalnie stacjonować będzie 3. Batalion 29. Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem podpułkownika George’a R. Riggina.

Uroczystość zmiany dowództwa zainaugurowano apelem oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie rozpoczęto tradycyjną ceremonię „Casing of the Colors”. Polega ona na symbolicznym złożeniu i rozłożeniu flag jednostek wojsk amerykańskich, które zaznacza przejęcie dowództwa w bazie.Kolejnym punktem wydarzenia były przemówienia dowódców dwóch jednostek: 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej, kończącego stacjonowanie w Camp Destroyer, oraz 3. Batalionu 29. Pułku Artylerii Polowej, dopiero rozpoczynającego służbę w amerykańskiej bazie. Uroczystość zwieńczono wspólnym odśpiewaniem pieśni wojskowej „The army goes rolling along”.Opuszczający bazę wojskową w Toruniu oddział z 1-5 FA jest najstarszą, nieprzerwanie służącą jednostką amerykańskich sił zbrojnych. Powstał w Nowym Jorku, a jego pierwszym dowódcą był jeden z ojców założycieli Ameryki – Alexander Hamilton, na cześć którego batalion przyjął przydomek „Hamilton’s Own”. Na toruńskim poligonie batalionowi dowodził ppłk Sammuel J. Nirenberg. Podczas służby w Toruniu żołnierze Hamilton’s Own nie tylko solidnie ćwiczyli, ale również włączali się w życie regionu, m.in. uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, odwiedzali pacjentów oddziałów dziecięcych szpitali organizując im interesujące zajęcia, gościli na poligonie młodzież, czy spotykali się ze strażakami.Rozpoczynający swoją służbę w Camp Destroyer 3. Batalion 29. Pułku Artylerii Polowej przybył do Europy ze swojej stacji macierzystej Fort Carson w Kolorado w kwietniu 2022 r. Jest to kolejna amerykańska jednostka w naszym mieście, która stacjonuje w Polsce w ramach natowskiej operacji Atlantic Resolve. Celem Postanowienia Atlantyckiego jest wzmocnienie obecności sił NATO we wschodnich krajach sojuszu. Decyzje o rozlokowaniu wojsk USA oraz innych krajów zachodnich w Europie zapadły na szczytach NATO i od 2017 roku żołnierze rotacyjnie (co dziewięć miesięcy) stacjonują na terytorium Polski.