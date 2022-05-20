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Leszczyńskiego
2022-05-20, 12:10 Redakcja

Гаряча лінія служби зайнятості дорослих. Академія безпеки для дітей

Іспит на велокартку для українських студентів відбудеться 6 червня у Велосипедному містечку в Лісопарку культури та відпочинку, тобто в Мишльцінеку в Бидгощі / фото Архіви
Іспит на велокартку для українських студентів відбудеться 6 червня у Велосипедному містечку в Лісопарку культури та відпочинку, тобто в Мишльцінеку в Бидгощі / фото Архіви
Близько 150 українських учнів з бидгоських шкіл бере участь в профілактичній акції “Академія Безпеки — безпечні канікули”, фіналом котрої буде отримання ними так званої “велосипедної картки”.

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В Польщі це є обов'язковим для осіб старших 10 років, котрі хочуть їздити велосипедом дорогами загального користування. В Палаці Молоді українські учні оглянули фільм котрий допоможе підготуватися до отримання велосипедної картки та вислухали прелекції на тему безпечної їзди вулицями міста. Екзамен на велосипедну картку для українських учнів відбудеться 6 червня у Велосипедному Містечку в Лісному Парку Культури і Відпочинку, себто в Бидгоському Мислєнцінку.

В регіоні надаль є велике зацікавлення курсами польської мови для дорослих. Гості з України хочуть навчитися польської мови, щоб краще давати собі раду в оточенні, а також щоб мати можливість працювати. В безкоштовних курсах на рівні А1, організованих фундацією “Будемо поляками” бере участь 60 осіб. Курси відбуваються на вул. Яна Казимира 2, в Бидгощі.

В справі праці діє інфолінія бірж праці українською мовою “Зелена Лінія” - нетиповий номер тел. 19524. В повятовій Адміністрації Біржі Праці в Бидгощі про пропозиції та умови праці можна дізнатися телефонуючи на український номер 523 604 399 або написати на електронну пошту ukraina@pup.bydgoszcz.pl.

Переклад Ірени Станчик
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