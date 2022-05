Zgłoś się i zostań żołnierzem. Pikniki wojskowe i punkty rekrutacyjne w regionie

„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - pod takim hasłem odbędą się w sobotę (21 maja) pikniki wojskowe w 32 miejscowościach w całej Polsce, w naszym regionie – w Kruszwicy i Golubiu-Dobrzyniu.

Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Poza piknikami w 70 miejscowościach MON uruchomi mobilne punkty rekrutacyjne. Również tam będzie można poznać szczegóły dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i złożyć wniosek.- Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28-dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie – czytamy w komunikacie.W naszym regionie pikniki wojskowe odbędą się w dwóch miejscowościach – na rynku w Kruszwicy i na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. W programie zaplanowano m.in. pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego, koncerty Orkiestry Wojskowej z Torunia, Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kujawia” z Klubu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Będzie też paintball oraz tradycyjny żołnierski poczęstunek – grochówka. Początek w sobotę o godz. 11.00.Ponadto na terenie województwa - w godzinach od 11.00 do 18.00 - oprócz pikników wojskowych funkcjonowały będą następujące mobilne punkty rekrutacyjne zlokalizowane w miejscowościach:Przystań „Powiat Nakielski”– punkt rekrutacyjny zorganizowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy;, Muzeum Zamek, ul. Zamkowa 1 – punkt rekrutacyjny zorganizowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Brodnicy;- Rynek – punkt rekrutacyjny zorganizowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Grudziądzu;, Plac Lotników Polskich (przy budynku Poczty Polskiej) - punkt rekrutacyjny zorganizowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu;, Park na Słodowie, ul. Wysoka 12, Przystań nad Wisłą, ul. Piwna 1a - punkt rekrutacyjny zorganizowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji we Włocławku.