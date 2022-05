Policyjny dron obserwował zachowanie kierowców w rejonie przejść dla pieszych [wideo]

Policyjny dron zaobserwował 8 wykroczeń związanych z niestosowaniem się przez kierujących samochodami do przepisów ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych znajdujących się na ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy.

Pieszy to równoprawny uczestnik ruchu drogowego i powinien być bezpieczny na drodze. Piesi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa należy do priorytetów bydgoskich policjantów. Stąd też liczne działania i apele do kierowców o zwracanie uwagi i zwiększenie ostrożności podczas jazdy w rejonie przejść dla pieszych. Niestety, jak pokazuje poniższy film, w dalszym ciągu kierowcy nie jadą zgodnie z przepisami w rejonie przejść dla pieszych.Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę to m.in. omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszym czy wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi.Podczas działań prowadzonych w rejonie przejść dla pieszych znajdujących się na ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy policjanci ruchu drogowego ujawnili łącznie 8 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami w stosunku do pieszych. Wszyscy zostali ukarani mandatem karnym.