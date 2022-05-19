2022-05-19, 13:30 Redakcja
Українські книги в польських бібліотеках та застереження від шахрайства
До міської бібліотеки у Влоцлавку прибули книжки українською мовою. Дякуючи Книгарні Коперника що у Торуні а також Інституту Книжки книгозбори на іноземній мові у вроцлавській бібліотеці збагатились на 8 нових назв книг, котрі будуть доступні у Філії 11-ї Публічної Міської Бібліотеки на вул. Ленгській.
Міністерство Внутрішніх Справ і Прикордонна Служба проводять кампанію “Не довіряй безмежно. На стань жертвою торгівлі людьми”. Особам, котрі хочуть приїхати до Польщі можна дати кілька цінних порад:
– Зареєструйся в найближчому реєстраційному пункті,
– Нікому не віддавай телефон або документи,
– Не плати за допомогу ані проживання,
– Заздалегідь домовляйся щодо коштів за транспорт,
– Попроси особу з котрою будеш подорожувати про: адрес, номер телефону, а також щоб пред'явила свої документи.
– Запиши реєстраційний номер транспортного засобу.
– Поінформуй родину або знайомих де і з ким подорожуєш.
– Довіряй власній інтуїції
– У разі проблем можна зателефонувати до інфолінії за номером: +48 22 628 01 20
Переклад Ірени Станчик