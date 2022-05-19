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2022-05-19, 13:30 Redakcja

Українські книги в польських бібліотеках та застереження від шахрайства

До міської бібліотеки у Влоцлавку прибули книжки українською мовою. Fot. Archiwum
До міської бібліотеки у Влоцлавку прибули книжки українською мовою. Fot. Archiwum
До міської бібліотеки у Влоцлавку прибули книжки українською мовою. Дякуючи Книгарні Коперника що у Торуні а також Інституту Книжки книгозбори на іноземній мові у вроцлавській бібліотеці збагатились на 8 нових назв книг, котрі будуть доступні у Філії 11-ї Публічної Міської Бібліотеки на вул. Ленгській.

Діти можуть навчатися в Польщі чи Україні. Куди подати заявку?

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Пункт гуманітарної допомоги для українських сімей в Шубіні знаходиться на вулиці Накєльській і позначений блакитно-жовтим прапором. Склад, з котрого можна брати необхідні речі працює від понеділка до п'ятниці від 10:00 до 12:00, а також від 17:00 до 19:00.

Міністерство Внутрішніх Справ і Прикордонна Служба проводять кампанію “Не довіряй безмежно. На стань жертвою торгівлі людьми”. Особам, котрі хочуть приїхати до Польщі можна дати кілька цінних порад:

– Зареєструйся в найближчому реєстраційному пункті,
– Нікому не віддавай телефон або документи,
– Не плати за допомогу ані проживання,
– Заздалегідь домовляйся щодо коштів за транспорт,
– Попроси особу з котрою будеш подорожувати про: адрес, номер телефону, а також щоб пред'явила свої документи.
– Запиши реєстраційний номер транспортного засобу.
– Поінформуй родину або знайомих де і з ким подорожуєш.
– Довіряй власній інтуїції
– У разі проблем можна зателефонувати до інфолінії за номером: +48 22 628 01 20

Переклад Ірени Станчик
Слухайте!
Bydgoszcz
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