Wizyta gości z Lasek, koncert w wykonaniu uczniów i I edycja konkursu wojewódzkiego „Kodowanie Braillem" - to tylko część wydarzeń w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Luisa Braille'a w Bydgoszczy. Do czwartku (19 maja) w placówce kształcącej dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku trwają „Drzwi Otwarte".

„Drzwi Otwarte" wpisują się w obchody 150-lecia bydgoskiego Ośrodka.Szkoła została otwarta 4 maja 1872 roku i jest najstarszą instytucją w Polsce kształcącą dzieci i młodzież słabowidzącą i niewidomą. Obchody jubileuszowe to szereg działań rozłożonych w czasie, przypadających na rok 2022. W lutym placówka otworzyła w Sejmie RP ekspozycję tematyczną pt. : „(NIE) WIDZĘ", pod koniec marca ośrodek gościł w szkole, na specjalnym koncercie pianistę Rafała Blechacza, kwiecień przyniósł bal charytatywny, a na czerwiec (10.06) zaplanowane jest na Wyspie Młyńskiej spotkanie pod hasłem: „150 okrążeń na 150-lecie Bydgoskiego Braille'a".„Drzwi Otwarte" to dobra okazja, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2022/2023. Możliwe jest to również za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę www.braille.bydgoszcz.pl oraz przez media społecznościowe. Dla wszystkich zainteresowanych szkołą – nie tylko w związku z jubileuszem – dostępny jest również wirtualny spacer. Powstał w ramach odpowiedzi na sytuację pandemiczną, która ograniczyła możliwość bezpośrednich odwiedzin w placówce. Wirtualny spacer zawiera również audiodeskrypcję oraz jest aktualizowany o nowy informator na kolejny rok szkolny.Osobiście do placówki można zaglądać jeszcze do czwartku (19 maja). W trakcie wizyty zaprezentowana zostanie oferta liceum, technikum i szkół policealnych które działają w bydgoskim Braille'u.Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.