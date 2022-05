Kursy dla ratowników, sterników wodnych i płetwonurków. Ruszają nabory

Ratownicy WOPR czekają na mieszkańców regionu, którzy chcą wziąć udział w kursach zawodowych dla ratowników, sterników motorowodnych lub płetwonurków i uzyskać certyfikat kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kursy przeznaczone są dla osób w wieku od 18 do 65 lat. - Zachęcamy do aplikowania także pracowników służb mundurowych – policjantów, strażaków i żołnierzy, którym szkolenia umożliwią zdobycie nieposiadanych dotąd umiejętności. Szkolić się mogą również uczniowie ostatnich klas szkół mundurowych, harcerze i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy pełnoletność ukończą w trakcie trwania projektu – zachęcają inicjatorzy projektu.Kursy kończą się egzaminem i otrzymaniem specjalnego certyfikatu. Osoby z tytułem ratownika mogą starać się o zatrudnienie w jednostkach WOPR, natomiast kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagany jest także w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, wojsko), jednostkach TOPR i GOPR oraz od przyszłych kierowców karetek.Właśnie ruszają kolejne nabory, projekt zyskał 3,5 miliona złotych wsparcia z UE. - W ramach projektu szkoleniowego niemal tysiąc osób może zdobyć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym – mówi marszałek Piotr Całbecki. - W Kujawsko-Pomorskiem mamy wiele miejsc idealnych do wypoczynku nad wodą. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z kąpielisk, dlatego każdego roku wspieramy działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.Za rekrutację i organizację szkoleń odpowiada lider projektu – WOPR województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy, wspólnie z sześcioma partnerami: Nadgoplańskim WOPR w Kruszwicy (powiat inowrocławski), Rejonowym WOPR w Bydgoszczy, Rejonowym WOPR w Toruniu, Włocławskim WOPR we Włocławku, Lipnowskim WOPR w Lipnie i Wdeckim WOPR w Tleniu (powiat świecki).