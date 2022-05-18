Діти можуть навчатися в Польщі чи Україні. Куди подати заявку?

Ось ще одна інформація для громадян України, які проживають у Куявсько-Поморському воєводстві.

Шановні учні та батьки ! Пропонуємо долучитися до першої Куявсько-Поморської Е-школи , де ви зможете вивчати польську, українську і англійську мови , хімію , фізику, історію та багато інших цікавих предметів !Бажаємо успіху в навчанні! Програма передачі може підлягати змінам, тому будь ласка слідкуйте розклад занять на сторінці www.edupolis.pl.Батьки або опікуни дитини або учня, що продовжує дистанційне навчання в Україні, зобов'язані написати заяву про продовження освіти в українській системі освіти і не підлягають польському обов'язку річного дошкільного приготування чи шкільної освіти в польських школах в світлі устави - “Закон про освіту”. В Торуні таку заяву можна подати у відділенні Освіти Міської Адміністрації, що знаходиться на вул. Фалата, а також в пунктах Інформаційних Адміністрації Міста Торуня, вул. Вали Генерала Сікорського 8, а також в торгових центрах Copernicus — вул.Жолкєвського 15 і Plaza — вул.Бронєвського 90.Товариство Середмістя і Товариство Суспільної Праці в Бидгощі створили Українську Світлицю. Це місце призначене для підвищення рівня освіти дітей з України. Після 12:00 відбуваються заняття з польської, української, англійської мови а також уроки мистецтва і співу. Попередній запис за номером 884 841 966. Товариство Середмістя організує також курси польської мови для дорослих — попередній запис за номером 536 307 199. Лекції відбуваються на подвір'ї будинку на вул. Дворцовій 19 — вхід з вулиці Вармінського 16 — через браму за магазином Слов'яночка.Нагадуємо,що якщо заяви про Сімейний Капітал по Опіці над Дітьми будуть подані в травні, то виплати будуть від травня місяця. Можна отримати 12 тисяч на дитину протягом 2х років. Стосується це другої або наступної дитини у віці від 12 до 35 місяців. На електронній платформі ZUS є спеціальний формуляр для заповнення щоб отримати цю допомогу.Переклад Ірени Станчик